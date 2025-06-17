İki Borsa Onay Aşamasında Bekliyor

KRİPTO PARALARDA ONAY AŞAMASINDA BÜYÜK ADIMLAR

Reuters’in haberine göre, iki büyük kripto para borsası son onay sürecinde yer alıyor. Bu durum, Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemelerinin kripto sektörü üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Coinbase’in Lüksemburg’dan alacağı lisans, şirketin Avrupa’da merkez oluşturma amacını destekliyor. Bu strateji, Coinbase’in küresel genişleme planının önemli bir unsuru olarak değerlendiriliyor.

Winklevoss kardeşler tarafından kurulan Gemini, bu yılın ocak ayında Malta’da lisans başvurusunda bulundu. Malta’nın düzenleyicileri, daha önce OKX ve Cryptocom gibi büyük platformlara benzer onaylarını vermişti. Uzmanlar, farklı Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin onay süreçlerinde farklı uygulamalar sergileyebileceği konusunda endişelerini dile getiriyor. Bu durum, düzenleyici arbitraja yol açma potansiyelini de beraberinde getiriyor.

DÜZENLEYİCİ MERKEZLERİN YÜKSELİŞİ

Malta ve Lüksemburg gibi ülkeler, finansal düzenlemedeki uzun deneyimleri nedeniyle kripto lisanslama merkezleri haline geliyor. Gemini, Kasım ayında güncellenmiş VASP lisansını aldıktan sonra Fransa’da faaliyetlerine başladı. CASP ve VASP lisansları arasındaki temel fark, CASP’ın Avrupa’nın MiCA çerçevesine özgü olması ve tanımlı hizmet setini kapsamasıdır. Halka arz planları olan firma, Avrupa Birliği’ni küresel stratejisinin önemli bir parçası olarak görüyor ve bu genişleme sürecini yönetmek için üç üst düzey yönetici istihdam ediyor.