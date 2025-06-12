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İki Çalışanın İşten Çıkartılması Öğrenildi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kocaeli’de, beyaz eşya teslimatı gerçekleştiren iki çalışanın “Hoşuma gitti” diyerek terlik çaldığı bilgisi alındı. Bu hırsızlık olayı, Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde bir apartmanda yaşandı.

HIRSIZLIĞIN DETAYLARI

Beyaz eşya teslimatı için eve gelen servis çalışanlarından biri, teslimat yapıldıktan sonra binadan ayrılırken terlikleri çalan kişi oldu. Çalışan, terliği mesai arkadaşının tuttuğu çöp poşetlerinin içerisine gizleyerek binadan ayrıldı. Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından ilgili iki çalışan işten çıkarıldı. Ayrıca, servis yetkililerinin çalışanlar hakkında dava açmayı düşündüğü öğrenildi.

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