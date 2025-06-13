İki Çocuk Arasında Kavga Çıktı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, saat 17.00 civarlarında Kültür Park’ta, İsmetpaşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, parkta A.Ö.T. ile S.Ş. arasında bir kavga patlak verdi. S.Ş., A.Ö.T.’ye yumruk attıktan sonra, A.Ö.T. bir anda yere yığıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, kalbi duran A.Ö.T.’yi kalp masajıyla hayata döndürmeyi başardı.

A.Ö.T., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen A.Ö.T. yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olarak S.Ş. ve yanında bulunan E.Y. (14) yaşıdaki şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili bir soruşturma süreci başlatıldı.