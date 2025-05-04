İki Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu

İKİ ÇOCUĞUN TRAJİK ÖLÜMÜ

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde aileleriyle birlikte pikniğe giden iki çocuk, bir sulama kanalına düşerek boğuldu. Osmanbey kırsal Mahallesi yakınlarında gerçekleşen olayda İbrahim Halil Kılıç (13) ve Rüveyda Demir (12), kanala düştü.

AİLELERİNİN ENDİŞESİ

Akıntıya kapılan çocuklar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen iki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan çocukların aileleri hastanede gerginlik çıkardı ve duruma polis müdahale etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Her yıl çok sayıda çocuğumuzu sulama kanallarında ve baraj göllerinde boğularak kaybediyoruz. Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler yüzmek, oynamak veya başka bir amaçla girmek için uygun yerler değildir.” ifadelerini kullandı. Vali ayrıca, “Buralara girilmesi son derece tehlikeli olduğu için valilik kararıyla yasaklanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, lütfen çocuklarınızın tehlikeli ve yasak olan su kanalları, baraj gölleri ve göletlere girmesine, yaklaşmasına ve buralarda oynamasına izin vermeyin.” dedi.

Vali, ailelerin çocuklarını bu tehlikelerden korumaları ve buralara yaklaşırken gözetim altında bulundurmalarının önemine vurgu yaptı. “Hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmamasına fırsat vermeyin.” şeklinde uyarıda bulundu.