İki Çocuk Sulama Kanalında Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA’DA TRAGİK OLAY

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, bir sulama kanalına düşen iki çocuk trajik bir şekilde yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, 13 yaşındaki İbrahim Halil Kılıç ve 12 yaşındaki Rüveyda Demir, aileleriyle birlikte piknik yapmak amacıyla gittikleri kırsal Osmanbey Mahallesi civarında bulunan sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan çocuklar, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen kanaldan çıkarıldı. Ancak, Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç ve Demir, yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

VALİDEN CİDDİ UYARI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, her yıl birçok çocuğun sulama kanalları ve baraj göllerinde boğularak yaşamını yitirdiğini vurguladı. Valilik tarafından bu alanlara girişin yasaklandığını belirten Şıldak, şu şekilde konuştu: “Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler, yüzmek, oynamak veya başka bir amaçla girmek için uygun yerler değildir. Buralara girilmesi son derece tehlikeli olduğu için valilik kararıyla yasaklanmıştır.”

ÇOCUKLARINIZI GÖZALTINDA TUTUN

Vali Şıldak, kıymetli vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek, “Lütfen çocuklarınızın tehlikeli ve yasak olan su kanalları, baraj gölleri ve göletlere girmesine, yaklaşmasına ve buralarda oynamasına izin vermeyin. Bu bölgelere yaklaştığınızda çocuklarınızı kesinlikle gözetiminiz altında bulundurun. Hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmamasına fırsat vermeyin.” şeklinde uyardı.