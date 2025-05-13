İki Devletli Siyaset Devam Ediyor

KIBRIS’TA İKİ DEVLETLİ SİYASET DEVAM EDİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “İki devletli siyaseti devam ettiriyoruz. Türkiye de bizim arkamızda. Federasyon demek, Türkiye’nin buradan çıkması demektir. Dolayısıyla federasyon devri kapanmıştır bize göre. Biz iki devletli siyasetten başka bir siyaset görüşmeyiz” dedi.

SISTEMIN ÇALIŞMASI İÇİN GEREKENLER

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun KKTC’deki Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişinde yaşanan usulsüzlükler nedeniyle diplomasının iptal edilmesiyle ilgili de Tatar, “Bu üniversitelerden 150 bin kişi mezun olmuş şimdiye kadar, 1975’ten bu yana. 3-5 tane vaka var diye ben bütün sistemi yargılamam. Sistem gayet iyi çalışıyor. Birkaç hadise olduysa artık onu da yargı çözer” ifadelerini kullandı. Tatar, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da Türkiye’den gelen gazetecilere soruları yanıtladı.

TEKNOLOJİ INVESTISYONLARI VE GÜNEŞ ENERJISI

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde Türkiye ile işbirlikleri ve yatırımlara dair sorular üzerine şu bilgileri verdi: “İşte burada bir düzen var, devamlı var, yatırımlar da var. Bu devlet yaşayacaksa tabii ki Türkiye’nin desteğine ihtiyacımız var. Dolayısıyla birtakım destekler olmak zorundadır. Buradaki refahı arttırmak lazım.” Tatar, Baykar’ın burada bir şube açabileceğini ve güneş enerjisi ile çalıştırılacak sistemlerin önemini vurguladı.

RUMLARIN OYUNLARI VE YABANCI YATIRIMCILAR

Güney Kıbrıs’ta yaşanan tutuklamalar hakkında da konuşan Tatar, “Rumlar, bizim buradaki yükselişi ve başarıyı görünce oyunu bozmak istedi. Ne hukukun ne insan haklarının kabul edeceği, masum insanları tutuyor orada. Dolayısıyla biz yabancılara ‘gitmeyin o tarafa’ diyoruz, bu kadar basit” dedi. Yabancı yatırımcıların KKTC’ye gelmesinin önemini de belirtti.

MARAŞ’A YERLEŞİM VE UYGULAMA SÜRECİ

KKTC Cumhurbaşkanı, 1974’ten beri kapalı olan Maraş bölgelerinde yerleşim yeri kurulması ile ilgili olarak, “Zaten Maraş açılmıştır. Maraş’ta bir süreç yaşandı. 2,5 milyon insan girip çıktı Maraş’a şimdiye kadar. Orada, hukuk yok, birden dediğiniz gibi olmuyor o iş” değerlendirmesinde bulundu.

BAŞÖRTÜSÜ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’deki başörtüsü takan öğrencilerin durumuyla ilgili de, “Kişi hak ve özgürlükleri bakımından, din ve vicdan özgürlüğü diye bir kavram var. Eğer öğrencinin ailesinin o şekilde bir talebi olursa, o zaman burada da ona müsaade etmek lazım” dedi.

MÜCADELE VE İLERLEYİŞ

Tatar, Türk Devletleri’nin Güney Kıbrıs’a büyükelçi atamaları ile ilgili düşüncelerini aktarırken, “AB, zorladı onları. Kendi tabii menfaatleri ve çıkarları bakımından öyle uygun gördüler ama ben onu çok önemsemek istemiyorum” şeklinde ifade etti. Kıbrıs meselesine dair süreçlerde ise, “Ben oraya iki devletin işbirliği için gidiyorum” diyerek Kıbrıs sorununa yönelik sürdürülen iki devletli siyaseti vurguladı.