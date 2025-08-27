Haberler

İki Ekip 8. Maçta Buluşacak

İKİ EKİBİ TARİHİ GÖRÜŞME

İki takım, bu maçla birlikte tarihlerindeki sekizinci resmi karşılaşmalarına çıkıyor. Daha önceki yedide, Benfica üç kez zafer kazanırken, Fenerbahçe ise iki kez galip geldi. İki karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Bu önemli müsabaka, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyicilere sunulacak. Fenerbahçe, eğer berabere kalırsa maçın uzayıp uzamayacağı merak ediliyor. İlk karşılaşmayı 0-0’lık sonuçla tamamlayan Fenerbahçe, rövanşta galip gelirse tur atlayacak. Maçın normal süresi berabere biterse, uzatma devrelerine geçilecek. Sarı-lacivertli ekibin yenilmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye devam edecek.

16 Yaşındaki Çocuk, Ev Sahibinin Bıçakladı

Erzurum'da 16 yaşındaki E.S., annesinin ev sahibinin sözleri nedeniyle onu bıçaklayarak ağır yaraladı ve ardından sosyal medya üzerinden polise teslim oldu.
2024-2025 Eğitim Yılını Tamamladı 781 Öğrenci

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan 2024-2025 eğitim yılında mezun olan 781 öğrenci, gerçekleştirilen törenle astsubay çavuş rütbesi aldı.

