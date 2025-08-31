İki Eski Ortak, Tartışmada Cinayet İşledi

ANTALYA’DA CİNAYET İLE SONUÇLANAN TARTIŞMA

Antalya’da alacak-verecek konusu yüzünden husumet yaşayan iki eski ortak arasında yaşanan olay, cinayetle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre hamam işletmeciliği yapan Aytunç Keskin, aralarında sorun bulunan Paşa G.’nin Manavgat Side Mahallesi’nde bulunan evine gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüşerek, beklenmedik bir sona yol açtı.

PAŞA G.’NİN ATEŞİ

Paşa G., ruhsatlı tabancasıyla Aytunç Keskin’e art arda ateş etti. Bu sırada silah seslerini duyan komşuları, duruma müdahale etmek için kapıya çıktığında, Paşa G. onlardan jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermelerini istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aytunç Keskin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZE İNCELEMELERİ VE PAŞA G.’NİN GEÇMİŞİ

Keskin’in cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Paşa G.’nin, 10 yıl önce emekli olarak Manavgat’a yerleştiği ve burada birikimleriyle emlak satın aldığı öğrenildi. Ayrıca, Paşa G.’nin İsviçre’de bir fabrikada torna ustası olarak çalıştığı ve geçen yıl Aytunç Keskin’le ortak hamam işlettikleri bilgileri de dikkat çekiyor.