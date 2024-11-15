“İki Eski Yaprak Dökümü Oyuncusu Buluştu”

YAPRAK DÖKÜMÜ EKİBİNDEN VEFALI KUTLAMA

2006 yılında Kanal D ekranlarında başlayan ve hala gündemde yer alan Yaprak Dökümü dizisinin ekip üyelerinden güzel bir davranış sergilendi. Usta oyuncu Güler Ökten, 83 yaşına girdi ve bu özel günde ona dizinin yönetmeni Mesude Erarslan ve Bennu Yıldırımlar destek oldu. Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Yaprak Dökümü, 2010 yılına kadar kesintisiz takip edildi. Sosyal medyada da gündemden düşmeyen dizinin ekibinin vefası dikkat çekti.

DOĞUM GÜNÜ ANILARI PAYLAŞILDI

Güler Ökten’ün doğum günü kutlamasında Mesude Erarslan, o anları Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı. Dizide Cevriye karakterine hayat veren Güler Ökten ve Fikret karakteriyle tanınan Bennu Yıldırımlar, gelin ve kayınvalide rollerinde izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu. Bu buluşma, dostluk ve dayanışmanın güzel bir örneği olarak öne çıkıyor.

OYUNCULARIN DEĞİŞİMİ VE HİKAYELERİ

Dizinin diğer oyuncularından Halil Ergün, son iki yılda 45 kilo verdiğini duyurmuştu. Güven Hokna, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi isimler de ekibin önemli parçaları arasında yer alıyor. Fahriye Evcen, kendisi gibi bir oyuncu olan Burak Özçivit ile evli. Amerika’da yaşamını sürdüren Tolga Karel ise 2016 yılından itibaren Sarah Scott ile hayatını birleştirmişti. Tolga Karel, geçtiğimiz ay beşinci kez baba olmanın sevinç yaşadı.