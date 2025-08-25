Haberler

İki Genç Araçları Zarar Verdi

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde akşam vakti, caddede yürüyen iki gencin park halindeki araçların kaportalarını çizip, aynalarını kırdığı öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan bu olay sonucunda birçok araçta maddi hasar oluştu. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde yaşandı.

Güvenlik Kameralarına Yansıyan Anlar

İddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki genç, akşam saatlerinde sokakta park etmiş araçların yanı başına giderek önce kaportalarını çizdi. Ardından ise araçların aynalarını tekmeleyerek kırmaya başladı. Şüphelilerin rahat tavırlarla sokakta dolaştığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Olay sonrası, polis ekipleri şüphelilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Zarar gören araç sahipleri ise konu hakkında şikayette bulundu. Bu tür olayların önüne geçmek için gereken tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.

