İki Genç, Bayraktar TB2 Maketi Yaptı

İKİ GENÇ BAYRAKTAR TB2 MAKETİ YAPTI

Hatay’da yaşayan iki genç, hayalini kurdukları Bayraktar TB2’nin ahşap maketini yapmak için 100 bin TL harcayarak 30 gün süren bir çalışmayla ortaya çıkardılar. Tamamen ahşaptan üretilen, yaklaşık yarım ton ağırlığındaki maket, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu. Payas ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Samet Keskin ve Recep Tayyip Yüksekdağ, yerli ve milli savunma sanayi eserlerine duydukları hayali gerçeğe dönüştürdü.

MALİYET VE ÇALIŞMA SÜRECİ

Yerel üretim ürünü olan ve Baykar tarafından imal edilen Bayraktar TB2’nin ahşap maketini yapan gençler, 30 günde gece ve gündüz çalışan ekiplerinin 100 bin TL’lik maliyetle bu projeyi tamamladığını belirtti. Görünümü ile dikkat çeken bu maket, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda vatandaşların beğenisine sunuldu. Gençlerin zahmetle ürettiği Bayraktar TB2 maketi, bölgedeki çocuklara hem örnek olacak hem de milli gururu hissettirecek.

Samet Keskin, “100 bin TL civarında bir maliyetle bu projeyi tamamladık” diyerek şunları söyledi: “Yahya Kemal Beyatlı’nın dediği gibi; ‘İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar.’ Bir gün Recep Tayyip ağabeyimle otururken böyle bir fikri konuşmaya başladık. İlk hayalimiz Altay tankı maketiydi, fakat imkanlarımız elvermediği için Bayraktar TB2’yi yapmaya karar verdik. ‘Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, belki yarın ülkemizin uzay programında çalışacak’ dedik. Bundan sonra Altay tankı maketi yapmayı da hedefliyoruz. Selçuk Bayraktar’ı Payas’ta ağırlamaktan onur duyarız.”

SÜRECİN ZORLUKLARI

Maketin yapım sürecinde yaşanan zorluklar hakkında da bilgi veren Recep Tayyip Yüksekdağ, “Uzun süredir aklımda olan bir hayaldi. Samet kardeşimle akşamları ve hafta sonları çalışarak bu projeyi yetiştirdik. Yarım ton ağırlığında, tamamen ahşaptan bir maket ortaya çıktı. Kolay olmadı, uykusuz gecelerimiz oldu. Hatta zaman zaman tartıştık ama sonunda başardık. Vatandaşlar ilgi gösteriyor, çocuklar maketle fotoğraf çekiliyor. Bundan sonra da yerli ve milli ürettiğimiz tüm savunma sanayi eserlerinin maketlerini yapmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

