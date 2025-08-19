İki Genç Girişimci, Fotoğraf Platosu Kurdu

DOĞU KARADENİZ’İN YENİ FOTOĞRAF ÇEKİM PLATOSU

Trabzon’un Arsin ilçesi Gölcük Mahallesi’nde iki genç girişimci, Doğu Karadeniz’in en büyük fotoğraf çekim platosunu kurarak bölgeye yeni bir soluk getirdi. Haliç Üniversitesi psikoloji mezunu Furkan Kaan ve Avrasya Üniversitesi aşçılık bölümü mezunu Muhammet Kara, eğitim aldıkları alanlardan farklı bir projeye imza atarak, genç girişimcilerin de başarılı olabileceğini gösterdi. Bu entegre rekreasyon ve fotoğraf platosu, Trabzon’da yeni bir cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. Doğayla iç içe bir atmosfer sunan tesis, düğün ve özel gün çekimlerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarına da olanak sağlıyor.

DOĞAYLA BAŞ BAŞA BİR ALAN

Furkan Kaan, fotoğraf çekim platosunun sunduğu imkanlar hakkında bilgi vererek, “Burası, çeşitli rekreasyon alanlarını bünyesinde barındıran entegre bir tesis olarak düşünülmeli. Misafirlerimiz, şehrin gürültüsünden uzak, doğayla buluştuğu bir alan sunuyoruz. Tesisimizde 12 açık ve 8 kapalı konsept yer mevcut. Özellikle düğün ve nişan gibi özel günler için unutulmaz anılar biriktirebilecek çok özel bir atmosfer oluşturduk. 1,5 dönümlük arazide, aynı anda 10 çiftin çekimleri yapılabiliyor. Amacımız, insanların doğayla buluşarak keyifli anlar yaşaması” açıklamasında bulundu.

FARKLI ŞEHİRLERDEN MİSAFİRLER

Kaan, fotoğraf platosuna farklı şehirlerden gelenlerin bulunduğunu belirterek, “Tesisimiz, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun gibi Doğu Karadeniz’deki birçok ile hitap ediyor. Ayrıca, başka şehirlerden de misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ortağım Muhammet Kara ile birlikte bu projeye başlarken amacımız kendi şehrimize değer katmak oldu. İstanbul’daki benzer projelerden ilham alarak Trabzon’a bir değer kazandırmak istedik” diye konuştu.

YENİ FIRSATLAR SUNAN BİR TESİS

Muhammet Kara ise, böyle büyük bir fotoğraf çekim platosunun Trabzon’da bulunmadığını ifade ederek, “Burası genel amaçlı bir rekreasyon alanı. İlk olarak düğün fotoğraf çekimi yapmak için yola çıktık ama kafe alanımız da mevcut. Misafirlerimiz burada dinlenirken sosyal medyada paylaşım yapma fırsatı buluyor. Gelen geri dönüşler çok olumlu. Başlangıçta sadece düğün çekimleri düşünülmüştü, fakat talep üzerine doğum günü, yıl dönümü gibi organizasyonlar da almaya başladık. Şu an iki ortak olarak işletmemizi yönetiyoruz ve yaklaşık bir aydır faaliyet gösteriyoruz” dedi.