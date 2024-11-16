“İki Genç Kepçeyle Hayatını Kaybetti”

KAZA HAZİNE OLUŞTURDU

Elazığ’da bir inşaat sahasında yaşanan bir kaza sonrasında kepçenin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan incelemelerde, iki gencin operatörün lavaboya gitmesi sonrasında kepçeye bindiği belirlendi.

TEHLİKELİ DURUMDAN KAÇINILMALI

Kaza, inşaat alanındaki güvenlik önlemlerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu tür olayların önüne geçebilmek için, gerekli önlemlerin alınması ve dikkat edilmesi gereken durumların göz önünde bulundurulması gerekiyor.