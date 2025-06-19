İki genç kız, otelde şok yaşadı

ABD’DE ŞOK EDİCİ OLAY

ABD’de tatil yapmakta olan iki genç kız, konakladıkları otelde beklenmedik bir durumla karşılaştı. İddialara göre, gece saatlerinde tanımadıkları bir yaşlı adam aniden odalarına girdi. Bu durumu gören genç kızlar, büyük bir paniğe kapılarak hemen anne ve babalarına haber verdi.

BABANIN ÖFKESİ

Durumu öğrenen baba, hızlıca kızlarının kaldığı odaya gittiğinde gördüğü manzarayla büyük bir öfkeye kapıldı. Görüntülerde, babanın kızlarının odasında üzerini çıkarmaya çalışan adamı yakalayarak yaka paça dışarı attığı görüldü.

OTEL YÖNETİMİNE TEPKİ

Olay sonrasında otel yönetiminin güvenlik açığı ile ilgili eleştiriler gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, otelin sorumluluğunu sorgulayan paylaşımlar yaparak yoğun tepkilerini ifade etti.