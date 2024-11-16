“İki Genç Kızın Trajik Ölümü Açıklandı”

İKİ GENÇ KIZIN TABANCA İLE ÖLÜ BULUNMASI

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 15 yaşındaki iki kızın tabancayla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili gelişmeler gün yüzüne çıktı. Kübra Rabia Y.’nin, silahla oynadığı sırada yanlışlıkla arkadaşı Yağmur E.’yi vurduğu, ardından panikle kendi kafasına ateş ettiği kaydedildi. Kullanılan silahın, Yağmur E.’nin babasına ait olduğu belirlendi.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Marmaraereğlisi’nde yaşanan trajik olayda, 15 yaşındaki Yağmur E. ile bir diğer 15 yaşındaki Kübra Rabia Y., bir evde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Olay yerine intikal eden ekiplerin yaptıkları inceleme sonucu, iki gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ortaokuldan beri yakın arkadaş olan bu iki kızın, lise eğitimlerini sürdürdükleri öğrenildi. Ölüm olayı ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, olayın trajik detayları da netleşiyor.

KORKU VE PANİK SONUCU İKİNCİ ATEŞ

İddialara göre, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y., evde sohbet ettikleri sırada Yağmur E.’nin babasına ait bir tabancayı almak suretiyle incelemeye koyuldular. Kübra Rabia Y.’nin elindeki tabanca bir anda ateş alarak, kurşun Yağmur E.’nin başına isabet etti. Bu olaydan ötürü büyük bir panik yaşayan Kübra Rabia Y.’nin, aynı silahla kendi başına ateş ettiği bildirildi. Yağmur E. olay yerinde yaşamını yitirirken, Kübra Rabia Y. hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki genç kızın ani ölümü, Marmaraereğlisi’nde derin bir üzüntüye yol açtı.