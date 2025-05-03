İki Genç, Trafikte Havaya Ateş Açtı

TRAFFIC INCIDENT IN AFYONKARAHISAR

Afyonkarahisar’da meydana gelen bir olayda, trafikte havaya ateş açan iki genç, polis ekiplerinin peşine düşmesi sonucu yakalandı. Olay sırasında araçta bulunan pompalı tüfek ele geçirildi. Sürücünün aday sürücü olduğu anlaşılırken, bu kişiye para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu.

POLICE INTERVENTION AND PURSUIT

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, Susuz Kavşağı’ndan şehir merkezine doğru giden bir araçtan havaya ateş açıldığı belirtildi. İhbarla birlikte asayiş ve trafik ekipleri hemen harekete geçti. Şüpheli aracı gören polis ekipleri, “dur” ihtarına uymayan sürücünün kaçışı başladı. Bir süre ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan araç, yaklaşık 15 dakikalık bir kovalamacanın ardından Tuna Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı.

LEGAL CONSEQUENCES FOR THE SUSPECTS

Araçta bulunan E.C.C. (18) ve E.E.Y. (20) isimli şahıslar gözaltına alındı. Araçta yapılan arama sonucunda bir adet pompalı tüfek bulundu. Sürücünün aday sürücü olduğu tespit edilirken, trafikteki tehlikeli hareketleri ve kuralları ihlal etmesi sebebiyle 17 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine de el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.