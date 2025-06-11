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İki Grubun Kavgasında İki Kişi Yaralandı

KAVGA NEDENİYLE İKİ KİŞİ YARALANDI

Şanlıurfa’da Suriyeli iki grup arasında meydana gelen kavga sonucunda iki kişi yaralandı. Yaşanan olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga, akşam saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGA ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİYLE BİTİRİLDİ

İki grup arasındaki taş, pala ve tabancaların kullanıldığı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Olaydan haberdar olan sağlık ekipleri, yaralanan iki kişiyi hastaneye kaldırmak üzere hemen olay yerine geldi. Kavga sırasında karışanlar, polis gelmeden bölgeden kaçtı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

O anların cep telefonu kamerasına yansıdığı, mahallede paniğe yol açtığı belirtildi. Polis, kavgaya karışanların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

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