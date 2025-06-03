İki Grubun Kavgasında İki Yaralı

SİLAHLI KAVGA SONUCU YARALILAR VAR

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi yaralandı. Kavga, gece saatlerinde Şahitepesi mevkisinde meydana geldi ve bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın ardından silahlı kavgaya dönüştü. Olay sırasında, Habip B., yanında taşıdığı tabancayla ateş açarak Murat Y. ve Seydi Ö.’yü yaraladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası, yaralamada şüpheli olarak görülen Habip B. polis tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.