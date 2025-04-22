İki Grup Arasında Kavga Çıktı

TAŞLI, SOPALI VE BIÇAKLI KAVGA SİİRT’TE PATLAK VERDİ

Siirt’te, iki grup arasında gece saatlerinde ortaya çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Bu olay sonucunda 2 kişi bıçakla yaralanırken, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANE ÖNÜNDE YENİDEN KAVGA ÇIKTI

Hastane önünde, yaralı yakınları arasında da bir kavga meydana geldi. Bu konudaki önlemlerini alan polis ekipleri, kalabalığa biber gazıyla müdahale ederek havaya ateş açtı. İkinci kavgada 3 kişi yaralandı ve bıçakla yaralanan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. Hastanede meydana gelen kavga olayları cep telefonuyla kaydedilirken, polis, tarafların müdahalesi ile ilgili inceleme başlattı.