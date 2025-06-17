İki Grup Arasında Kavga Meydana Geldi

Olayın Meydana Geldiği Yer ve Zaman

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, Değirmenaltı sahilinde iki grup arasında alkol etkisiyle çıkan bir kavga sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, dün gece saat 02.15 sıralarında yaşandı. Kumsalda meydana gelen tartışmanın nedeni henüz belirlenemedi.

Kavganın Detayları ve Yaralılar

İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Meydana gelen arbede sonucunda yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Çalışmaları ve Soruşturma

Polis ekipleri, kavgaya karışan şahısların kimliklerini tespit etmek ve olayın detaylarını netleştirmek amacıyla geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.