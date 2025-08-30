İki Gurbetçi, Korkulukları Yeniledi

GURBETÇİLERİN YARDIM SEFERBERLİĞİ

Sinop’un Ayancık ilçesinde Belpınar köyüne Almanya’dan gelen iki gurbetçi, köy girişindeki köprünün eski ve yıpranmış korkuluklarını yenilemek için harekete geçti. Ziya Akyıldız ve Mustafa Yılmaz, köprüden geçerken korkulukların durumunu görerek bu duruma müdahale etmeye karar verdi.

KÖPRÜYÜ YENİLEYEN ÇABALAR

İki vatandaş, ilk olarak köprünün korkuluklarını zımpara ile temizleyerek işe başladı. Bu işlemin ardından, köprüyü boyayarak ona taze bir görünüm kazandırdılar. Bu özverili çalışma, köyün görünümünü iyileştirdiği gibi, aynı zamanda toplumsal dayanışma örneği de sergiledi.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Köy muhtarı Murat Yılmaz, bu anlamlı katkıyı değerlendirerek, “Almanya’dan gelip köyündeki eksiklikleri gören iki vatandaşımız, köprünün korkuluklarını yeniledi. Önce temizlik ve zımpara yaptılar, ardından güzelce boyadılar. Bu davranış köyümüz için güzel bir örnek oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Bu tür yardımlar, köydeki diğer vatandaşlara da örnek teşkil ediyor.