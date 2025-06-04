İki Hasta Erken Tanı İle İyileşti

İKİ HASTA KOLON KANSERİNDEN KURTULDU

Denizli’de kolon kanseri tanısı alan iki hasta, laparoskopik (kapalı) yöntemle sağlığına kavuştu. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kabızlık şikayetiyle giden 73 yaşındaki Mehmet Kırmızı ve 58 yaşındaki Cevriye Coşkun’a kolorektal (kalın bağırsak) kanser taraması uygulandı. Kolon kanseri teşhisi konulan Kırmızı ve Coşkun, PAÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Çınar’a yönlendirildi. Erken tanı alan her iki hasta da kapalı yöntemle gerçekleştirilen cerrahi operasyonla iyileşti.

ERKEN TANININ ÖNEMİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Doç. Dr. Hamza Çınar, bu kanserin kalın bağırsağın mukozasından kaynaklandığını belirtti. Çınar, “Hastalığın Türkiye’de en sık görülen ve ölüm oranı yüksek kanserlerden biri olduğunu” ifade etti. Erken evrede tespit edildiğinde tedaviye iyi yanıt veren türlerden biri olduğunu vurgulayan Çınar, “Bu kanser gelişiminde birçok faktör önemli rol oynar. İleri yaş, ailede kanser öyküsü, yağlı beslenme, hazır paketli gıda tüketimi ve sigara alışkanlığı gibi faktörler riski arttırıyor” diye konuştu. Kolorektal kanser riskini azaltmanın mümkün olduğunu söyleyen Çınar, “Faktörleri minimize ederek kanser olma riskini azaltabilir, erken tanı için düzenli test yapabilirsiniz” dedi.

KAPALI AMELİYATIN AVANTAJLARI

Hastaların kapalı yöntemle yapılan ameliyatla çok erken aşamada günlük yaşama döndüklerini ifade eden Çınar, bunun birçok avantaj sağladığını belirtti. “Bu şekilde hastalarda daha az kesi oluyor ve daha hızlı iyileşiyorlar. Kapalı ameliyatlar, açık ameliyatlara göre kolon ve rektum kanserlerinde öncelikle tercih edilmelidir. Deneyimli ellerde yapılan laparoskopik rektum ve kolon kanseri cerrahisi, açık ameliyatlara göre hastaya daha çok yarar sağlamaktadır” dedi. Mehmet Kırmızı ise iyileşmenin verdiği mutluluğu dile getirdi.