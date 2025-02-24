İki Hisseye Tedbir Uygulaması Yapıldı

GÜNDEMDEKİ HİSSELER ÜZERİNDE YENİ TEDBİRLER

Borsa İstanbul A.Ş., 24 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) önemli bir bildirimde bulundu. Bu bildirimde, DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. (DSTKF) ve VERUSA HOLDİNG A.Ş. (VERUS) hisseleri üzerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alınan tedbirlere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ UYGULAMASI

Borsa İstanbul’un açıklamasına göre, Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, DSTKF.E ve VERUS.E payları, 25/02/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/03/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu olamayacak.

Kaynak: KAP