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İki Hükümlü Kahramanmaraş’ta Yakalandı

İKİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen operasyonlarda, hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahıslar üzerinde detaylı bir çalışma yaptı.

UYUŞTURUCU SUÇU NEDENİYLE HAPİS CEZALARI BULUNUYOR

Bu çalışmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan F.Y. ile 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.B.’nin yaşadığı adresler tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bu operasyon neticesinde iki hükümlü de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ve adliye işlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

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