İki ilde 282 kilo eroin yakalandı

İstanbul ve Van'da, jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam 282 kilogram eroin ele geçirildi.

İstanbul ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 282 kilogram eroin ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent dışından getirilerek piyasaya sürüleceği öğrenilen uyuşturucu için çalışma başlattı. Uyuşturucunun, park halinde bulunan bir araca, ardından da başka bir noktaya nakledileceğini tespit eden jandarma ekipleri harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, uyuşturucuyu otobüsle getirerek satma hazırlığında olan S.B.’yi suçüstü yakaladı. Narkotik köpeği Bingo’nun bagajda bulunan solunum cihazlarına tepki vermesi üzerine cihazları açan ekipler, zulalanmış vaziyette 65 kilogram eroin buldu. Gözaltına alınan S.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

217 KİLO ‘IRMAK’TAN KAÇMADI

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine hafif ticari araç durduruldu. Narkotik köpeği Irmak ile yapılan detaylı aramada aracın bagajında poşetler içerisinde 217 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.