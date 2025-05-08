İki İlde Fuhuş Operasyonu Düzenlendi

ANTALYA’DA FUHUŞ OPERASYONU

Antalya Valiliği’nden gelen açıklamaya göre, şehirde bulunan bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığına dair bilgi elde edilmesinin ardından Antalya merkezli iki farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda, “çarşaf” adı verilen görev sırasında 8 kişi gözaltına alındı.

MASAK’tan alınan rapor üzerine, mahkeme kararı doğrultusunda şüphelilerin toplamda yaklaşık değeri 42 milyon 180 bin lira olan 19 farklı marka ve modeldeki aracına ile 7 dairesine el konuldu. Ayrıca, şüphelilerin adreslerindeki aramalar sonucunda, 23 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 tam altın, 20 altın bilezik, çeşitli ziynet eşyaları, 1120 lira, suça ilişkin not kağıtları ve dijital materyaller ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 1’i mahkemede tutuklandı. Diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.