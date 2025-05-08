İki İlde Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu

ANTALYA’DA OPERASYON DÜZENLENDİ

Antalya Valiliği’nden gelen bilgilere göre, kentte bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı yönünde istihbarat alındı. Bu gelişme üzerine Antalya merkezli iki ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Polis ekipleri, “çarşaf” adı verilen bu operasyon sırasında 8 kişiyi gözaltına aldı.

MASAK’tan alınan rapora dayalı olarak mahkeme kararıyla, şüphelilerin yaklaşık değeri 42 milyon 180 bin lira olan 19 farklı marka ve modelde araca, ayrıca 7 daireye el konuldu. Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 23 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 tam altın, 20 altın bilezik, çeşitli ziynet eşyaları, 1120 lira nakit para, suça dair not kağıtları ve dijital materyaller imha edildi.

GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEDEN SERBEST BIRAKILDI

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 zanlı, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından 1 kişi tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.