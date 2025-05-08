İki İlde Masaj Salonu Operasyonu

ANTALYA’DA FUHUŞ OPERASYONU DÜZENLENDİ

Antalya Valiliği’nden elde edilen bilgilere göre, kentin bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığına dair bilgiler alındı. Bu kapsamda Antalya merkezli iki ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun adı “çarşaf” olarak belirlendi ve bu operasyonda toplamda 8 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERE AİT MAL VARLIĞINA EL KONULDU

MSAK’tan edinilen rapor doğrultusunda, mahkeme kararıyla şüphelilerin yaklaşık değerinin 42 milyon 180 bin lira olan 19 farklı marka ve model araç ile 7 dairesine el konuldu. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen arama sonuçlarında, 23 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 tam altın, 20 altın bilezik, çeşitli değerli eşyalar, 1120 lira nakit para, suça konu not kağıtları ve dijital materyaller bulundu.

İŞLEMLERİN ARDINDAN ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bu süreçte zanlılardan birisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.