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İki Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

İKİ KADIN ÖLDÜ

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, karşıya geçmeye çalışan iki kadına otomobil çarpması sonucu yaşamlarını yitirdi. Kaza, saat 21.00 civarında Hendek ilçesi Yenimahalle Servetiye Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki H.K. yönetimindeki 54 EK 410 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Necmiye Ayas (55) ile Nermin Ayas’a çarptı. İki kadın çarpmanın etkisiyle havalanarak yola savruldu. Araç bir müddet ilerledikten sonra durabildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından durum haber verildi ve sağlık ile polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde iki kadının da hayatını kaybettiğini tespit etti. Necmiye Ayas ve Nermin Ayas’ın cesetleri, olay yeri incelemelerinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak otomobilin sürücüsü H.K. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

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