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İki Kamyonetin Çarpışmasıyla 1 Kişi Yaralandı

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KAZA YERİ VE GİDEN ARAÇLAR

Kaza, Yenibosna Merkez Mahallesi Cemal Ulusoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki 54 KT 187 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen 34 EJ 8314 plakalı kamyonetle çarpıştı.

SÜRÜCÜNÜN KURTARILMASI VE HASTANEYE KALDIRILMASI

Çarpışma sonucunda 54 KT 187 plakalı kamyonetin sürücüsü, aracın içinde sıkıştı. Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sıkışan sürücü, itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA SONRASI ÇEKİCİ VE SORUŞTURMA

Kazaya karışan kamyonetler, olay yerinden çekici ile kaldırıldı. Polis, yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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