İki Kanadalı Arkadaş Türkiye’yi Geziyor

KANADA’LI DOSTLAR TÜRKİYE’Yİ BİSİKLETLE KEŞFEDİYOR

Kanadalı iki arkadaş, Avukat Philipe ve üniversite danışmanı Marjorie, Türkiye’yi bisikletle gezme macerasına atıldı. 5 Ağustos’ta başlangıç yaptıkları ve 1 Eylül’de sona erecek bir aylık Türkiye turu çerçevesinde Konya’nın Karapınar ilçesine ulaşan ikili, karşılaştıkları misafirperverlikten etkilenerek büyülendiklerini ifade etti. Türkiye’yi uzun zamandır keşfetmeyi istediklerini ve birkaç yıl önce bu seyahati planlamaya başladıklarını belirten Philipe ve Marjorie, amaçlarının yalnızca turistik yerlerle sınırlı kalmayıp Türkiye’nin otantik kültürünü ve yerel insanlarını tanımak olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE’DEKİ MISAFİRPERVERLİKLER KONUŞMAKTA

İkili, insanların kendileriyle sohbet ettiklerini ve onları evlerine davet edip yemekler ikram ettiklerini dile getirdi. Marjorie, “Sanırım bu kadar sıcak karşılama dünyada başka hiçbir ülkede mümkün değil” diyerek bu deneyimi özetledi. Philipe ise Türkiye’deki doğa çeşitliliğine hayran kaldıklarını, dağlar, kaya oluşumları, Karapınar’daki çöl benzeri yollar ve geniş tarım arazilerinin etkileyici olduğunu belirterek bu güzellikleri tüm arkadaşlarına anlatacağını söyledi.

YARDIMSEVERLİK VE NEZAKET ÖNE ÇIKIYOR

Bisiklet yolculukları sırasında çeşitli teknik sorunlarla karşılaştıklarını aktaran ikili, Türk halkının yardımseverliği ve nezaketi sayesinde hiçbir sorun yaşamadan yollarına devam ettiklerini ifade etti. Philipe, “Sürücüler motosikletlilere karşı çok saygılı. Türk halkı şimdiye kadar gezdiğimiz ülkeler arasında en misafirperver olanı” şeklinde konuştu. Kanadalı dostlar, Türkiye turunu tamamladıktan sonra ülkelerine döneceklerini fakat bu eşsiz deneyimi ömür boyu unutmayacaklarını belirtti.