İki Kardeş Katledildi, Şüpheli Aranıyor

İKİ KARDEŞİN KATLİAMINDA ŞEFLERİ ELİNDE POŞETLE GÖRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekipleri, iki kardeşin katledildiği evde detaylı bir inceleme yapıyor. Yapılan araştırmada, Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin ellerinin plastik kelepçelerle bağlandıktan sonra bıçakla boğazlarının kesildiği belirlendi. Cumhuriyet savcılığının gerçekleştirdiği incelemenin ardından kardeşlerin cenazeleri, otopsi amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

POLİS, MASKE VE ŞAPKALI ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis ekipleri, binanın güvenlik kameralarını inceleyerek, saat 17.00 sularında yüzünü maskeyle kapatmış olan bir şüpheliyi tespit etti. Bu kişi, şapka ve gözlük takarak kimliğini gizlemeye çalışıyor. Şüphelinin, binadan yaklaşık 5 saat sonra, saat 22.00’de elinde bir poşetle ayrıldığı ifade ediliyor. Görgü tanıklarının beyanlarına göre, bu şüphelinin iki kardeşi öldürdüğü üzerine bir çalışma başlatan polis, ifade edilen bilgileri değerlendirerek çevrede arama yapıyor. Şüphelinin, binadan çıktıktan sonra yürüyerek uzaklaştığı bilgisi elde edilmiş durumda. Arama çalışmaları halen devam ediyor.