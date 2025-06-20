İki Kardeş Silahlı Saldırıda Yaralandı

İKİ KARDEŞ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kardeş yaralandı. Yaralılardan biri ağır durumdayken, olayın hemen ardından kaçan şüpheli yakalanarak tutuklandı. Saldırının anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, Merveşehir Mahallesi 22 Nolu Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık üç gün önce trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan Mehmet A. ve Ahmet A. kardeşler, 19 Haziran’da daha önce tartıştıkları E.İ. ile karşılaştı. Yaşanan sözlü tartışmanın büyümesiyle birlikte E.İ., silahla iki kardeşe ateş açtı. Saldırı sonucu Mehmet A. ve Ahmet A. yaralandı. Ahmet A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın faili E.İ.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anının yer aldığı görüntülerde, E.İ.’nin tartışma sonrasında silahıyla kardeşlere ateş açtığı ve olay yerinden kaçtığı anlar kaydedildi. Olay ile ilgili incelemeler devam ediyor.