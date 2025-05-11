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İki Karga Yavrusunun Kurtarılması

KARGALARIN YUVASINA DÖNÜŞÜ

Batman’da bir ağaçtan düşen iki yavru karga, itfaiye ekipleri tarafından yuvalarına geri bırakıldı. Turgut Özal Caddesi’nde meydana gelen bu olayda, 19 yaşındaki Celal Kolkaldıran, düşen yavru kargaları görmesi üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti. Genç, kargaları özel bir kutuya koyarak, onlara eliyle su vererek destek sağladı.

İTFAİYE EKİBİNİN MÜDAHALESİ

Kolkaldıran, durumun aciliyeti üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, yavru kargaları yuvalarına yerleştirmek için yangın merdiveni kullandı. Kolkaldıran, “Hemen bir kartona koyup, onlara elimle su verdim. Ardından itfaiye ekiplerine haber verdim” şeklinde açıklamada bulundu. Bu andan itibaren yavru kargalar, güvenli bir şekilde yuvalarına döndü.

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