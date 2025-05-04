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İki Kişi, Havaya Ateş Açarken Yakalandı

HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Konya’nın Meram ilçesinde, havaya ateş açarak genel güvenliği tehlikeye atan iki kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, 3 Mayıs gecesi Durunday Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ş.A. ve A.K. isimli şahıslar, iki araçla sokağa girip araçlarından inerek kurusıkı tabancalarla havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

KAMERALAR YARDIMIYLA TESPİT EDİLDİ

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. İki şüpheli, üzerlerinde bulundurdukları iki adet kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanırken, olay yerinde 65 adet boş kurusıkı kovanı da ele geçirildi. Elde edilen bilgiye göre, şüpheliler hakkında genel güvenliği tehlikeye atmaktan işlem başlatıldı.

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