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İki Kişi, Kemeri Takmadan Araçta Deneyimledi

ELEKTRİKLİ ARACIN HIZLANMASI FELAKETLE SONUÇLANDI

Yeni bir elektrikli araç sahibi olan iki kişi, emniyet kemeri takmadan hızlanmayı denemek istedi. Ancak araç hızlandıktan sonra, direksiyonun başındaki kişi aniden frene bastı ve bu, yanındaki yolcunun ön cama sert bir şekilde çarpmasına yol açtı. O anlar kayda alındı ve görüntülerde aracın ön camının kırıldığı net bir şekilde görüldü.

Bu olay, emniyet kemeri kullanımının ne denli hayati bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş bir yankı buldu ve “İhmalin bedeli ağır olabilir” şeklinde yorumlar yapıldı. Bu kazanın, sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takmanın önemini unutmamaları adına etkili bir hatırlatma olduğu belirtildi.

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