Haberler

İki Kişi Motosiklet Kazasında Yaralandı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin üzerindeki iki kişi yaralanıyor. Olay, İnönü Mahallesi’nde gerçekleşiyor.

Kaza Detayları

Motosiklet, 18 yaşındaki B.F.Y. tarafından kullanılan 54 AIE 821 plakalı araçla, E.S. idaresindeki 54 D 1621 plakalı hafif ticari araç çarpışıyor. Kaza sonrası haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendiriliyor.

Yaralıların Durumu

Kazanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü B.F.Y. ile motosikletteki M.C.K. (18), sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor. Hafif ticari araç sürücüsünün ise polis merkezine götürüldüğü belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yaşlı Kadın, Topu Patlattı Çocuklara Küfür Etti

Avcılar'da futbol oynayan çocukların topu bir kadının bahçesine girince, kadın çocukların ısrarlarına rağmen topu patlayarak onlara hakaret etti. O anlar kaydedildi.
Haberler

Ali Babacan, Merzifon’da çeşitli ziyaretler yaptı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Amasya'nın Merzifon ilçesinde iş insanlarıyla buluştu, esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek ekonomik sorunları dinledi ve ülke ekonomisinin sıkıntılı sürecine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.