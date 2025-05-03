İki Kişi Motosiklet Kazasında Yaralandı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin üzerindeki iki kişi yaralanıyor. Olay, İnönü Mahallesi’nde gerçekleşiyor.

Kaza Detayları

Motosiklet, 18 yaşındaki B.F.Y. tarafından kullanılan 54 AIE 821 plakalı araçla, E.S. idaresindeki 54 D 1621 plakalı hafif ticari araç çarpışıyor. Kaza sonrası haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendiriliyor.

Yaralıların Durumu

Kazanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü B.F.Y. ile motosikletteki M.C.K. (18), sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor. Hafif ticari araç sürücüsünün ise polis merkezine götürüldüğü belirtiliyor.