İki Kişi Motosikletle Koltuk Taşıdı

TAŞIMA YÖNTEMİ TRAFİKTE TEHLİKE YARATTI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, iki kişinin motosikletle koltuk taşıması, trafiği tehlikeye atan anlar yaşattı. İlginç taşıma yöntemi, cep telefonu kameralarıyla kayıtlara geçti. Olay, Emek Mahallesi’nde meydana geldi.

MOTOSİKLETLE YOLCULUK YAPILDI

Seyir halindeki motosiklete binen iki kişi, aralarına yerleştirdikleri koltukla yolculuk yapmaya başladı. Rampada zorlanan motosiklet sürücüsü, zaman zaman dur-kalk yaparken, arkada oturan kişinin koltuğu tutmakta güçlük çektiği görüldü. Bu durum, motosikletin arkasından gelen bir aracın yolcusu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyada yayımlanan bu görüntüler, izleyenlerden büyük tepki aldı ve “pes” dedirtirken, trafik güvenliğini tehdit eden bu tür davranışların yaratabileceği sonuçlar dikkat çekti.