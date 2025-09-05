Haberler

İki Kişi Yolcu Otobüsünde Kavga Etti

OTOBÜSTE YUMRUKLU KAVGA ANKARA’DA GÖRÜNTÜLENDİ

Ankara’da bir belediye otobüsünde meydana gelen olay, dikkat çekici anlara sahne oldu. 355 hat numaralı Zerdalitepe-Kızılay-Sıhhiye-Ulus güzergahında hizmet veren otobüs, öğle saatlerinde bir durakta durduğunda, iki kişi arasında otobüse binme konusunda bir tartışma başladı.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞTÜ

İlk olarak durakta yan yana bekleyen iki kişi, otobüse bindikten sonra tartışmaya devam etti ve kısa süre içerisinde sözlü tartışma, fiziki bir kavgaya dönüştü. İki kişi, birbirine yumruklarla saldırarak kavga etti. O anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Araç içindeki diğer yolcular, yaşanan kavgaya karşı büyük bir tepki gösterdi. Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi tarafından paylaşılarak değerlendirildi.

