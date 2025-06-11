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İki Kişiden Birinin Yüzü Batıya, Diğeri Güney’e

SORUNUN TANIMI

Yan yana bulunan ve yüzleri zıt yönlere bakan iki kişinin yönleri hakkında sorulan bu soru, izleyicilerin merakını çekti. Özellikle, bu tür mantık soruları, yarışmaların ilgi çekici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

CEVAPLAYICI YÖN

Bir kişi batıya dönük olduğunda, karşısında duran kişinin yüzü doğuya dönük olur. Bu durumda, batıya bakan kişinin sağ tarafı güney yönüne dönük olur. Dolayısıyla, “Yan yana duran ve yüzleri zıt yönlere bakan iki kişiden birinin yüzü batıya dönükse diğerinin sağ tarafı hangi yöne dönüktür?” sorusunun cevabı güneydir.

Cevap: C

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