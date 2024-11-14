“İki Kişinin Ölümüne Sebep Olan Dava”

OLAYIN DETAYLARI VE CAN KAYBI

İzmir’in Konak ilçesindeki Alsancak semtinde 12 Temmuz’da meydana gelen trajik olayda, sağanak yağış sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmak isteyen 44 yaşındaki İnanç Öktemay hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde ilk başta 48 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 13’ü tutuklanırken, 6 kişinin dosyası ayrı olarak yürütüldü. Hazırlanan iddianamede 42 şüpheliye, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçlamasıyla 22,5 yıl hapis cezası isteniyor.

DURUŞMA SÜRECİ

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın ikinci duruşmasında, tutuklu olan bazı sanıklar, tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve avukatlar bir araya geldi. Tutuksuz sanıklar ise SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı. Savunma yapan Gdz Elektrik’in taşeron firması yetkilisi Halit Özpelit, olayla bağlantılı olarak üzerine düşen suçlamaların asılsız olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Tanık ifadeleri alınırken, bölgede faaliyet gösteren işyeri sahibi Fatih Ufak, Ocak ayında aynı mazgalda bir problem yaşandığını, sorunun çözüldüğünü ifade etti. Tanık Nurullah Özel, olaya müdahale ettiğini belirterek, “Bahçe hortumu bağlayıp onları sudan çektim. İnanç Öktemay’ın bedeni sıcaktı, Özge Hanımda bir şey yoktu.” şeklinde konuştu. Özel ayrıca, daha önce bölgede yanık kokusu aldığını ve duman yükseldiğini gözlemlediğini ekledi. Duruşma sırasında güvenlik kamerası kayıtları da incelendi.

MAĞDUR AİLELERİNİN DUYGULARI

Duruşma sırasında Özge Ceren Deniz’in babası Ahmet Abi, “Kızım bu memleketi çok seviyordu, tek suçu yere basıp ölmek oldu.” diye ifade etti. İnanç Öktemay’ın ağabeyi Gökhan Öktemay da kardeşinin toplum için faydalı bir insan olduğunu belirterek olayla ilgili ihmali olan herkesin yargılanmasını talep etti.

YENİ İNCELEME VE MÜTALAA TALEPLERİ

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk durumunun devamını, diğer sanıkların adli kontrol şartlarının da devam etmesini istedi. Ayrıca, olay yerinde yeni keşif ve inceleme yapılması istendi. Gdz Elektrik’in taşeron firması Demircan A.Ş. yetkilisi Cenan Demircan’ın da davaya dahil edilmesi talep edildi. Bilirkişi raporunda, su birikintisi yanındaki mazgaldaki Gdz Elektrik kablolarının yeterli derinlikte olmadığını ve İZSU’nun mazgal yapımında kabloları yüzeye fazla yaklaştırdığı belirtilerek, bu durumun olayın gerçekleşmesinde etkili olduğu vurgulandı.