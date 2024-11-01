“İki Kız Kardeş Kadavradan Organ Nakliyle Hayata Döndü”

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE BAŞARILI BÖBREK NAKİLLERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde, 9 ay süre zarfında böbrek nakli gerçekleştirilen iki kız kardeş, Mevlüde Talan (41) ve Ümmühan Ulacık (39), sağlığına kavuştu. ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, “2 kardeşi de aynı merkezde böbrek nakliyle sağlığına kavuşturduk. Bu 2 hastamıza da kadavradan organ nakli yaptık. Organ bağışı sonrasında 2 hastamız da hayata tutunmuş oldu” diye belirtti.

BÖBREK YETMEZLİĞİYLE MÜCADELE

Balıkesir’de yaşayan Mevlüde Talan, 11 yıl önce doğum esnasında yüksek tansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliği teşhisi aldı. Yaklaşık 11 yıl boyunca diyaliz tedavisi gören Talan’ın durumu, son aşamaya geldi. 3.5 yıl önce ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi’ne başvuran Talan, doku uyuşmazlığı sebebiyle 4 kez nakil için çağrıldı fakat başarılı olamadı. Nihayetinde 9 ay önce beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi tarafından bağışlanan böbrekle sağlığına kavuştu. Ümmühan Ulacık ise ablasının hikayesini takip ederek, 4 yıl önce benzer bir teşhis aldı ve diyalize başladı. 6 ay önce nakil için başvuran Ulacık, 23 Ekim’de gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

DİYALİZİN ZORLUĞU VE ORGAN NAKLİNİN ÖNEMİ

ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alan, son dönem böbrek yetmezliğinin en etkili tedavisinin organ nakli olduğunu ifade etti. Organ nakillerinde hem canlı hem de kadavra kaynaklarından yararlanıldığını belirten Alan, “Ülkemizde organ bağışı çok düşük olduğu için şu anda daha çok canlıdan canlıya böbrek nakli gerçekleştiriyoruz. Her nakilin ayrı bir hikayesi var. Hastamızın bu süre boyunca hayatını diyaliz tedavisiyle sürdüreceğini düşünmesi zordu ancak diyaliz, insan konforunu bozan bir iş.” dedi.

ORGAN BAĞIŞI İÇİN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Prof. Dr. Cabir Alan, “Bundan 10 gün önce Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen hastadan aldığımız sol böbreği hastamıza naklettik. Ameliyatının 4’üncü günü hastamız gayet iyi durumda. Kız kardeşi için de benzer bir operasyon gerçekleştirdik. 2 hastamız da kadavradan organ nakli ile sağlığına kavuşturuldu. Ülkemizde organ bağışı oldukça yetersiz, halkımızdan bu konuda daha duyarlı olmalarını ve organ bağışı yapmalarını rica ediyorum.” diye ekledi.

BÖBREK NAKİL İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 85 bin hastanın diyalize girdiğini belirten Prof. Dr. Alan, bu hastalardan sadece 30 bininin böbrek nakli olmak istediğini, diğerlerinin yaşı veya hastalıklarından dolayı nakil istemediğini söyledi. Yılda yaklaşık 4 bin 500 böbrek nakli gerçekleştirilirken, bunun yalnızca 1500’ü kadavradan, 3000’i ise canlıdan canlıya yapılan nakillerden oluşuyor.

DİYALİZDEN KURTULMAK BÜYÜK BİR HUZUR

Diyalizin zorluğunu ifade eden Ümmühan Ulacık, “Organ bağışı bana çıktığı için çok sevinçliyim. Organ nakli sonrası hayatım çok değişti. Diyaliz tedavisinde neredeyse hiç su içemiyordum, şimdi 3 litre su içebiliyorum.” dedi. Ablası Mevlüde Talan da, “Diyaliz süreci çok zor, nakil sonrası yapılanları yapabilmek çok güzel. Herkesin organ bağışına duyarlı olması gerekiyor.” dedi.