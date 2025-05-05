İki Kız Kardeşin Kayıp Hikayesi

Bir zamanlar, aynı evde birlikte büyüyen iki kız kardeş vardı: Neşe ve Gülden Karaböcek. Aynı şarkılarla kendilerini ifade eden, aynı soy isimle sahne alan bu iki kadın, müzik dünyasının altın çağında sahnede yer alsalar da, kendi ailelerinde etle tırnak gibi görünüyordu. Ancak hayat, bazen en derin ihanetleri en yakınlarından yazıyor.

İHANETİN GERÇEĞİ

Neşe Karaböcek, dönemin en popüler yapımcılarından Atilla Alpsakarya ile evliydi. Bu evlilik, müzik sektöründe herkesin gıptayla baktığı bir ilişkiydi. Ama her şey, Neşe’nin evliliğinin son aşamasında, sarsıcı gerçeği öğrenmesiyle değişti. Neşe, ihanetin kendisine öz kardeşi Gülden Karaböcek tarafından yapıldığını öğrendi. Yavaş bir ayrılığın ardından, Gülden, ablasının eski eşi Atilla Alpsakarya ile evlenmeye karar verdi. Bu durum, ailenin içindeki dengeyi bozdu ve kısa sürede bir erkek çocuk doğdu. Yıllarca konuşulmayan bir sır, Karaböcek Ailesi’ni parçalayan aşkın içindeydi.

İKİNCİ EVLİLİK VE KAÇIRILMA

Zamanla, Gülden Karaböcek, Nurtaç Yapım’ın sahibi Armağan Düzgit ile ikinci evliliğini yaptı. Bu dönemde, Hürriyet gazetesinin köklü kalemlerinden Kamil Başaran da Gülden’e aşık oldu ve onunla evlenmek istedi. Ancak bu aşk, tamamlanmamış bir cümle gibi havada kaldı çünkü Gülden, Armağan Düzgit’e gönül vermişti. Başaran, Gülden’i baskı altında tutarken, yollarını ayırmanın tek yolu onun kaçması oldu. Gülden Karaböcek, Armağan Düzgit ile birlikte kaçtılar. Geçmişin beş yıldızı, bu aşkı Bursa Mudanya’da sakladı ve burada dört gün boyunca gizlendi. Başaran, aşıklara ulaşmaktan vazgeçip başka bir yöne yöneldiği anda, geçici bir mutlulukla nikahları kıyıldı.

GEÇİCİ SESSİZLİK VE YENİ İTİRAFLAR

Bu olaylar, medyanın dikkatinden uzak kaldı. Neşe Karaböcek, olaylar karşısında sessizliğini korudu. Gülden ise tam 51 yıl boyunca hiç konuşmadı. Neşe, bir kitap yayımlayarak, yaşananları içten bir şekilde paylaştı. Bu kitap, “O bir aşk değildi. Benim hayatımın çalınışıydı.” sözüyle yetinilmeyen bir inceleme yaptı. Şimdi gözler, Gülden Karaböcek’e çevrildi. Uzun yıllar suskun kalan Gülden’in sessizliğini bozan kişi, kızı Nur Düzgit olacaktı.

Nur, annesinin sessizliğine son vermek istemese de, gerçekleri paylaşmak ve annesini savunmak için Magazin Bahane programına katılmayı kabul etti. Ancak annesi, bu durumu duyduğunda ona şu sözleri sarf etti: “Gidersen… Konuşursan… Seni de silerim.” Bu cümle, geçmişte yaşanan acıların hala ne kadar taze olduğunu gözler önüne serdi. Gülden Karaböcek, kendi hüzünlü geçmişini anlatacak olan kızını bile susturmak zorunda kaldı.