İki Köpek Balığı Datça’da Görüntülendi

Datça Sevgi Yolu’ndaki ahşap iskele çevresinde su yüzeyine çıkan iki köpek balığı, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Yerel balıkçılar ve çevre sakinleri, son yıllarda Ege ve Akdeniz kıyılarında köpek balığı görümlerinin arttığını belirtiyor. Türkiye’deki köpek balığı sayısının artışı ile ilgili tartışmalar sürüyor.

DATÇA’DA ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER

Muğla’nın Datça ilçesinde, kıyıya yakın bir alanda görülen köpek balıkları, vatandaşların hem merakını hem de korkusunu uyandırdı. Datça Sevgi Yolu’ndaki ahşap iskele civarında su yüzeye çıkarak bir süre gözlemlenen köpek balıkları, çevredeki insanlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Görüntülerde, suyun altında hareket eden iki köpek balığı, bir müddet dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Antalya’nın Konyaaltı Sahili açıklarında da bir köpek balığının amatör balıkçı teknesinin çapasına saldırdığı anlar cep telefonuyla yansıtıldı. Olayı yaşayan balıkçı Savaş Güzel, “Biraz korktuk, biraz heyecanlandık, ama güzel anlar yaşadık” şeklinde ifade etti. Ayrıca, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, görüntülerdeki köpek balığının genç bir balık olduğunu belirterek, denize girecek vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini vurguladı.