İki Köpek Tekrar Bir Araya Geldi

KÖPEKLERİN DOSTLUĞU YENİDEN BULUŞTURDU

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Ankara’ya getirilen iki köpeğin dostluğu, evli Yılmaz çiftinin bu köpekleri sahiplenmesiyle aynı evde devam ediyor. Depremlerden önce Hatay’da aynı sokakta büyüyen bu iki köpek, sahiplerinin imkanı olmadığından dolayı bir barınağa yerleştirildi. Depremler sonrası bir köpek sahiplenmek isteyen Yılmaz ailesi, köpeklerin Ankara’ya geldiğini öğrenince birini sahiplendi. O dönem imkanları sebebiyle sadece bir köpeği sahiplenebilen aile, iki yıl sonra diğer köpeği de sahiplenmeye karar verdi. Deprem nedeniyle zor günler geçiren bu iki köpek, Yılmaz çiftinin sahiplenmesiyle yeniden aynı evde buluştu.

KARŞILAŞMA ANI SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Yılmaz ailesinin ‘Oğluş’ ve ‘Latte’ adını verdiği köpeklerin karşılaşma anını gösteren video ise sosyal medyada büyük ilgi topladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet Furkan Yılmaz, “Oğluş’u sahiplenmeye gittiğimizde kardeşiyle geldiğini öğrendik” şeklinde belirtti. Köpeklerin sahiplerinin, bakımlarını üstlenemedikleri için onları Ankara’ya gönderdiklerini dile getiren Yılmaz, “Sahipleri, ‘Bu köpekleri Ankara’ya götürürseniz, burada güzel bir yuva bulabilirseniz çok mutlu oluruz’ diye ifade ettiler. O sırada biz yalnızca Oğluş’u sahipleneceğimizi düşünmüştük. İki köpeğin geldiğini sonradan öğrendik” dedi.

İki köpeği sahiplenmeye imkan bulamadıklarını aktaran Yılmaz, “O dönem 1+1 evde yaşadığım için sadece Oğluş’u sahiplendik. Latte’yi Hatay’a göndereceklerini belirtmişlerdi. Orada eski sahipleri durumları düzelince ‘Latte’ye yeniden bakabiliriz demişti. İki yıl geçtikten sonra Latte’nin gitmediğini öğrendik. Sonrasında 3+1 eve geçmemizle birlikte Latte’yi de sahiplenmeye karar verdik. İkisi birlikte sokakta büyümüş, beraber zaman geçirmişlerdi ve hemen hemen eski zamanlardaki gibi birlikte büyütmek istedik” şeklinde konuştu.

LATTE’NİN ÜRKÜKLÜĞÜ

Latte’nin geldiğinde ürkek ve yıpranmış olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Latte biraz travmatik bir köpek. İki yıl bir barınakta kalmış ve birçok köpekle birlikte yaşamak zorunda kalmıştı. Bu yüzden ürkekliği vardı. Ancak Oğluş’un enerjili tavırları sayesinde alıştılar. Şimdi Latte de Oğluş gibi bizim evimizin bir parçası oldu” dedi. Yılmaz, iki köpeğin bakımının zor olup olmadığı ile ilgili sorulara da, “İlk başta bir köpek gezdirirken başka birine bakıyorduk. Şimdi ikisine birden bakıyoruz. Aralarındaki sayı farkı sadece bir” yanıtını verdi.