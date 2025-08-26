İki Kulüp Arasında Yoğun Pazarlıklar Sürüyor

TRANSFER SÜRECİNDEKİ PAZARLIKLAR

Transfer sürecindeki iki kulüp arasındaki müzakereler hızla devam ediyor. Tottenham, yaklaşık 15 milyon euro bonservis ücreti talep ederken, Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama modelini öne çıkardı. Yves Bissouma’nın Galatasaray’a transfer olup olmayacağı merak ediliyor. İşte yaşanan son gelişmeler…

Galatasaray, uzun zamandır üzerinde durduğu Yves Bissouma transferinde kritik bir aşamaya ulaşmış durumda. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyla daha önce prensipte anlaşma sağladı ve şu an Tottenham ile yapılan görüşmelere yoğunlaşmış durumda. Teknik direktör Okan Buruk’un, kadrosuna güçlü bir orta saha oyuncusu katma hedefi biliniyor. Bissouma’nın fiziksel gücü, ikili mücadelelerdeki etkinliği ve top kapma yeteneği ile Galatasaray’a önemli katkı sağlaması mümkün görünüyor.

PAZARLIKLARDA SON AŞAMA

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, Galatasaray bu transfer için 25 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Oyuncunun, Şampiyonlar Ligi hedefi olan Galatasaray’a olumlu baktığı belirtiliyor. Fransız gazeteci Fabrice Hawkins’in iddialarına göre, Tottenham ve Galatasaray arasında gerçekleştirilen müzakereler son evreye gelmiş durumda. 28 yaşındaki Malili futbolcu, Tottenham ile bir yıl daha sözleşmesini sürdürüyor ve güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak değerlendiriliyor.