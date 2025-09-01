İki Motosiklet Çarpıştı, Bir Yaralı

İKİ MOTOSİKLET ÇARPŞTI

AVCILAR’da iki motosikletli karşı yönden çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden birinin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın görüntüleri, kazaya karışan motosikletlerden birinin kask kamerasına yansıdı.

KAZA YERİ VE GÜVENLİK EKİPLERİ

Kaza, dün gece Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde gerçekleşti. İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı ve çarpışma sonrasında motosikletler savruldu. Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde müdahalede bulundu. Ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Kazanın detayları ve nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için yetkililer incelemelerine devam ediyor.