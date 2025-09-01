Haberler

İki Motosiklet Çarpıştı, Bir Yaralı

İKİ MOTOSİKLET ÇARPŞTI

AVCILAR’da iki motosikletli karşı yönden çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden birinin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın görüntüleri, kazaya karışan motosikletlerden birinin kask kamerasına yansıdı.

KAZA YERİ VE GÜVENLİK EKİPLERİ

Kaza, dün gece Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde gerçekleşti. İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı ve çarpışma sonrasında motosikletler savruldu. Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde müdahalede bulundu. Ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Kazanın detayları ve nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için yetkililer incelemelerine devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hatay Valisi Masatlı, İnceleme Yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin ardından inşaatına başlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu ve proje hakkında bilgi edindi.
Haberler

Galatasaray, Martinez İçin Görüşmelerde

Galatasaray, kaleci Emiliano Martinez ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye kaptırdığı Ederson sonrası, şampiyonlar ligi kadrosu için Aston Villa ile temaslarını hızlandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.