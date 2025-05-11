İki Motosiklet Çarpıştı, İki Yaralı

TRAFFİK KAZASI VE YARALILAR

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yer alan Küçükbalıklı Mahallesi’nde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası sayesinde saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki dört yol ağzına hızlı giren bir motosiklet, başka bir yönden gelen başka bir motosikletle çarpışarak savrulmasına neden oldu. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savruldu.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı motosiklet sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hastaneye kaldırıldıkları ve tedbir amaçlı kontrol altında tutuldukları öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatarak olayın nedenlerini araştırmaya başladı.