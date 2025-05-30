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İki Motosiklet Çarpıştı, İki Yaralı

BURDUR’DA MÜŞTERİLER YARALANDI

Burdur’da iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralanıyor. Ali Y. (27) yönetimindeki 07 BKB 868 plakalı motosiklet, Özgür Mahallesi halk pazarında, Mertcan A. tarafından sürülen 15 ADD 459 plakalı motosikletle çarpıştı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri gönderiliyor. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne taşınıyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor. Bu tür kazalar, motosiklet kullanımında dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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