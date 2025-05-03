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İki Motosiklet Çarpıştı, İki Yaralı

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası, anbean kameralar tarafından kaydedildi. Gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi’nde, Şinasi Kurşun Caddesi üzerindeki 6. Sokak mevkiinde, iki motosiklet çarpıştı.

Y.Y.’nin kullandığı 49 ABG 481 plakalı motosiklet ile T.T.’nin kullandığı 59 ADG 181 plakalı motosikletin çarpışması sonucunda her iki sürücü yaralandı. Çarpışma sonrası devrilen motosikletlerin sürücülerine ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalelerin ardından, yaralı iki sürücü ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri ise inceleme çalışmalarına başladı.

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